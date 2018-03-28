2018-03-28T21:17:08+03:00
Общество

Вячеслав Мавроди запретил хоронить своего брата рядом с родителями

Брату основателя МММ принадлежит право распоряжаться семейным захоронением на Хованском кладбище
Екатерина БОЛГОВА
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Сергей МавродиСергей МавродиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российского бизнесмена Сергея Мавроди, основавшего крупнейшую в стране финансовую пирамиду МММ, не будут хоронить в семейном захоронении в Новой Москве. Такое решение принял его брат Вячеслав Мавроди.

«Родной брат Сергея Мавроди, которому принадлежит право распоряжаться семейным захоронением на Хованском кладбище, запретил хоронить рядом с родителями», - передает РИАМО сообщение осведомленного источника.

Сергей Мавроди умер 26 марта в Москве на 63-м году жизни. Причиной его кончины стал сердечный приступ. Ранее сообщалось, что бизнесмена будут хоронить не раньше 2 апреля.

В 2000-х годах старший брат основателя МММ отбыл пятилетнее наказание по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте драгоценных металлов. После краха финансовой пирамиды МММ он создал похожую структуру под названием "Система взаимных добровольных пожертвований МММ-96".

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