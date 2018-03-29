2018-03-29T01:42:02+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

В Чечне заявили, что Кадыров может найти украинского пранкера

Никита Кувиков (Евгений Вольнов) распространял в соцсетях фейк о сотнях погибших в Кемерове
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Чеченской республики Рамзан КадыровГлава Чеченской республики Рамзан КадыровФото: СОЦСЕТИ
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в состоянии найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков). Такое заявление сделал министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", — пояснил он.

Чеченский министр подчеркнул, что в отношении Вольнова, а также других пранкеров, делающих фейковые вбросы, следует предпринять самые строгие меры, передает РИА Новости.

"Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", — уверен Умаров .

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Вольнова, который сообщил о "300 жертвах пожара" в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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