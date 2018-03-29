2018-03-29T03:52:49+03:00
Политика

США рассчитывают на скорую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

В Белом доме считают, что предстоящие переговоры стали возможны давлению на КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Вашингтон рассчитывает на то, что встреча президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

По ее словам, в Администрации отмечают, что ситуация вокруг Корейского полуострова начала развиваться в правильном направлении, но относятся к этому «с осторожным оптимизмом».

Сандерс признала, что визит Ким Чен Ына в Китай «был хорошим показателем того, что кампания по оказанию максимального давления работает», передает ТАСС.

«Вы видели, как он впервые покинул свою страну с того момента, как стал лидером Северной Кореи. Мы считаем это позитивным признаком того, что кампания по оказанию максимального давления продолжает работать», - сказала Сандерс.

Она заявила, что Вашингтон продолжит двигаться в том же направлении и надеется на встречу лидеров США и Северной Кореи, но хочет провести ее должным образом.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 марта стало известно, что Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом США и попросил представителя Южной Кореи Чон Ый Ёна передать его предложение. Глава Белого дома согласился лично встретиться с северокорейским лидером.

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