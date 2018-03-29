СМИ: Полиция Пенсильвании задержала школьника за угрозу устроить стрельбу

СЕГОДНЯ 04:30 2018-03-29T04:33:11+03:00

Юноша приехал в США по обмену из Тайваня

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В Пенсильвании задержан несовершеннолетний иностранец за обещание устроить стрельбу в школе, где он обучался по программе обмена. Об этом сообщил представитель полиции Верхнего Дарби Майкл Читвуд.

По его словам, 18-летний Ан Тсо Сун прибыл в США из Тайваня для учебы. Он попросил своего одноклассника не приходить в школу 1 мая, потому что собрался «перестрелять школу», правда, позже назвал свои слова шуткой, сообщает ABC News.

Юноша находится в США по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Он ходил в католическую школу Bonner Prendergast.

Школьник из Тайваня Ан Тсо Сун. Фото: департамент полиции Верхнего Дарби

Читвуд рассказал, что у школьника дома обнаружили разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы. В его планшете нашли запросы о покупке автоматических винтовок типа АК-47 или AR-15.

Ан Тсо Суна держат под стражей, ему предъявили обвинения в террористических угрозах и планировании теракта. Мальчику проведут психологическую экспертизу.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о трагедии в школе города Паркленд штата Флорида, где 14 февраля 19-летний бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек.