На Египет обрушилась сильная песчаная буря

СЕГОДНЯ 06:02 2018-03-29T06:05:17+03:00

В стране закрыты дороги, аэропорты и порты [видео, фото]

Изменить размер текста: A A

Египет накрыло мощной песчаной бурей. Хуже всего дела обстоят в южных провинциях страны - Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море.

Метеорологи прогнозируют, что северо-западный ветер продолжит дуть в большинстве районов региона в четверг. Песок и пыль будут летать в воздухе в районах Средиземного, Красного морей и в Суэцком заливе, передает сайт Мasrawy.com.

ahmed__mostafa__official Песчаная буря над Египтом

По стране закрыто движение по некоторым скоростным трассам. Также не принимают суда порты в Хургаде, Нувейбе и Александрии. Сильный ветер валит опоры линий электропередач, без света остались жители нескольких районов в южных провинциях.

Закрыты аэропорты в Луксоре, Каире, Асуане, Сохаге. Рейсы перенаправляют в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Власти просят жителей страны не выходить буз необходимости на улицы и воздержаться от поездок на автотранспорте. По прогнозам, такая ситуация сохранится до пятницы.

Облака пыли песка накрыли южные провинции ЕгиптаФото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 23 марта облако пыли, принесенное из Африки, накрыло греческий остров Крит и окрасило небо над ним в красный цвет. Концентрация твердых частиц в воздухе превысила норму в 94 раза.