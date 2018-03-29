Южная и Северная Кореи начали переговоры на высоком уровне по подготовке саммита

СЕГОДНЯ 06:28 2018-03-29T06:28:25+03:00

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В пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в четверг начались переговоры представителей Севера и Юга по подготовке саммита лидеров Республики Корея и КНДР. Встреча на высоком уровне открылась в 10 часов утра по местному времени (04:00 мск).

Южнокорейскую делегацию возглавляет министр объединения Чо Мён Гён. С ним на переговоры прибыли его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

От КНДР приехали также три делегата во главе с председателем Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвоном, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в начале марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил в КНДР своих спецспосланников с двухдневным визитом. Представителей Республики Корея принимал лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он устроил для них торжественный ужин.

До этого сборная КНДР приняла участие в Зимних Олимпийских играх, которые проходили в этом году в южнокорейском Пхенчхане. Туда приехали и северокорейские болельщики, чтобы поддержать своих атлетов.