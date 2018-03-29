2018-03-29T07:30:25+03:00
Политика

В Британии вспомнили о «Мертвой руке» в России

На Западе в годы холодной войны так прозвали систему управления ядерным ударом «Периметр»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Система управления ядерным ударом «Периметр», созданная в СССР, до сих пор действуетСистема управления ядерным ударом «Периметр», созданная в СССР, до сих пор действуетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Журналисты в Великобритании вспомнили о существовании в России «Мертвой руки», созданной в СССР в годы холодной войны, которая не только до сих пор действует, но и совершенствуется.

Речь идет о системе управления ядерным ударом «Периметр», которая была разработана как последняя защита от нападения. Она описывается как полностью автоматическая система. Также ее называют орудием «Судного дня», пишет Daily Star.

«Существование «Мертвой руки» означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие», — пишет газета.

Эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр рассказал изданию, что, несмотря на «ужасающий концепт» комплекса, «Периметр» вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны. Более того, эта система является приемлемым и этическим способом предотвращения ядерной войны.

Однако Блэр полагает, что «Периметр» может оказаться уязвим для кибератак, и в этом случае он может угрожать мировой безопасности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Кемерове неизвестные избили корреспондента ФАН Марию Шерстюкову
В Раде назвали советы "дяди Сэма" одной из причин геноцида на Украине
МИД Украины заявил о необходимости нового договора о дружбе с Россией
В Лондоне хотят запретить продажу российских евробондов
Вена отказалась высылать российских дипломатов, несмотря на давление Лондона
Погода в Москве на 29 марта 2018 года: осадков не ожидается
Системы компании Boeing атаковал кибервирус WannaCry
Южная и Северная Кореи начали переговоры на высоком уровне по подготовке к саммиту
На Египет обрушилась сильная песчаная буря
В США суд оставил в силе иски к Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября
ФСБ завела дело на украинских пограничников за угон рыболовецкого судна из Крыма
СМИ: Полиция Пенсильвании задержала школьника за угрозу устроить стрельбу
США рассчитывают на скорую встречу Трампа с Ким Чен Ыном
В Госдепе признались в любви к русским
Трамп назначил министром по делам ветеранов своего врача
В Сан-Франциско автомобиль врезался в толпу людей