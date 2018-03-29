В Британии вспомнили о «Мертвой руке» в России

СЕГОДНЯ 07:21 2018-03-29T07:30:25+03:00

Система управления ядерным ударом «Периметр», созданная в СССР, до сих пор действует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Западе в годы холодной войны так прозвали систему управления ядерным ударом «Периметр»

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Журналисты в Великобритании вспомнили о существовании в России «Мертвой руки», созданной в СССР в годы холодной войны, которая не только до сих пор действует, но и совершенствуется.

Речь идет о системе управления ядерным ударом «Периметр», которая была разработана как последняя защита от нападения. Она описывается как полностью автоматическая система. Также ее называют орудием «Судного дня», пишет Daily Star.

«Существование «Мертвой руки» означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие», — пишет газета.

Эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр рассказал изданию, что, несмотря на «ужасающий концепт» комплекса, «Периметр» вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны. Более того, эта система является приемлемым и этическим способом предотвращения ядерной войны.

Однако Блэр полагает, что «Периметр» может оказаться уязвим для кибератак, и в этом случае он может угрожать мировой безопасности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.