2018-03-29T08:02:45+03:00
Политика

МИД Украины заявил о необходимости нового договора о дружбе с Россией

Существующее же соглашение о сотрудничестве между странами предлагается разорвать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве считают, что отношения между странами должны строиться с учетом текущей ситуацииВ Киеве считают, что отношения между странами должны строиться с учетом текущей ситуацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина и Россия должны заключить новый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с учетом существующих реалий. Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел незалежной по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что именно она предложила разорвать имеющееся соглашение и поставила срок до конца октября.

"В новых реалиях отношений с Россией мы всё равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами", — сказала Зеркаль в интервью радиостанции "Новое время".

Он подчеркнула, что в данном вопросе на первом месте должен стоять здравый смысл, а любые отношения с Россией нужно строить на иных основаниях, "чем это было в 90-х",

Напомним, что, согласно Договору о дружбе, гражданам другой страны гарантируются такие же права и свободы, как и гражданам собственного государства.

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