2018-03-29T09:28:21+03:00
В мире

Генсек ООН позитивно оценил встречу лидеров КНДР и Китая

По мнению Антониу Гутерриша, такие изменения ведут к началу честного диалога по денуклеаризации Корейского полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си ЦзиньпинЛидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил недавнюю встречу председателя Китая Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об том говорится в заявлении заместителя его официального представителя Фархана Хака.

"В продолжение недавних переговоров в Пекине между лидерами Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики генеральный секретарь приветствует заинтересованность КНДР в денуклеаризации", - сообщается в документе.

Также отмечается, что генсек воспринимает данные изменения довольно позитивно и считает их свидетельством начала "долгого процесса честного диалога, ведущего к стабильному миру и денуклеаризации Корейского полуострова", передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru собщал о том, что Ким Чен Ын пробыл в Китае с визитом в период с 25 по 28 марта. В ходе своей поездки северокорейский лидер встретился с Си Цзиньпином, и они обсудили вопросы международной повестки дня, а также ситуацию на Корейском полуострове.

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