2018-03-29T12:45:50+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Песков о возможной отставке Амана Тулеева: Кремль не анонсирует кадровые решения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную отставку Амана Тулеева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Амана Тулеева - губернатора Кемеровской области. Он напомнил, что Кремль никогда не анонсирует кадровые решения, а сообщает о них уже по факту.

"Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости дождаться результатов расследования пожара в Кемерово и лишь после этого говорить о кадровых перестановках.

Между тем, накануне источник близкий к администрации главы государства рассказал, что показательная отставка Тулеева не планируется.

Напомним, что 25 марта в страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человек, среди которых 41 ребенок. Также известно о почти 80 пострадавших в результате инцидента.

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