"Все виновные будут наказаны": Путин поговорил с жителями Кемерово

СЕГОДНЯ 10:35 2018-03-27T10:50:06+03:00

Родственники погибших раз за разом спрашивали главу государства одно и то же: "Будут ли наказаны виновные?". Фото: REUTERS

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Одна из самых тяжелых встреч в Кемерово у Владимира Путина состоялась в здании судмедэкспертизы, куда он приехал, чтобы поговорить с жителями города, требующими справедливого расследования трагедии.

Владимир Путин у мемориала памяти жертв страшного пожара в Кемерово.Фото: REUTERS

- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы.

Владимир Путин пообщался с пострадавшими в пожаре и пожелал им скорейшего выздоровления.Фото: REUTERS

- То есть вы нам даете слово, что все будет под контролем и это будет правда? - спросила женщина.

- Даже не сомневайтесь! - ответил Путин.

- Что все это будет все прозрачно?

- Не сомневайтесь! - еще раз пообещал он.

Уровень напряжения у жителей Кемерово, потерявших близких, настолько велик, что они раз за разом спрашивали главу государства одно и то же:

- Виноватые будут наказаны?

- Ну о чем вы говорите?! - еще раз ответил Путин.

- Просто народу хочется, чтобы кто-то за это ответил!

- Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных, но эти 100 человек отработают по полной программе, - заверил людей президент. - Вопрос с том, что таких объектов по стране много. Сейчас МЧС зашевелилось, начало выяснять - их очень много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644632" frameborder="0"></iframe> Путин возложил цветы к народному мемориалу возле «Зимней вишни».Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара

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