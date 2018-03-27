"Все виновные будут наказаны": Путин поговорил с жителями Кемерово
Одна из самых тяжелых встреч в Кемерово у Владимира Путина состоялась в здании судмедэкспертизы, куда он приехал, чтобы поговорить с жителями города, требующими справедливого расследования трагедии.
Владимир Путин у мемориала памяти жертв страшного пожара в Кемерово.Фото: REUTERS
- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!
- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы.
Владимир Путин пообщался с пострадавшими в пожаре и пожелал им скорейшего выздоровления.Фото: REUTERS
- То есть вы нам даете слово, что все будет под контролем и это будет правда? - спросила женщина.
- Даже не сомневайтесь! - ответил Путин.
- Что все это будет все прозрачно?
- Не сомневайтесь! - еще раз пообещал он.
Уровень напряжения у жителей Кемерово, потерявших близких, настолько велик, что они раз за разом спрашивали главу государства одно и то же:
- Виноватые будут наказаны?
- Ну о чем вы говорите?! - еще раз ответил Путин.
- Просто народу хочется, чтобы кто-то за это ответил!
- Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных, но эти 100 человек отработают по полной программе, - заверил людей президент. - Вопрос с том, что таких объектов по стране много. Сейчас МЧС зашевелилось, начало выяснять - их очень много.
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