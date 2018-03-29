2018-03-29T17:01:11+03:00
В мире

Мария Захарова: Ответ на высылку наших дипломатов будет «сюрпризом»

Москва готовит коллективному Западу «адекватные меры»
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Весь мир продолжает гадать, как отреагирует Россия на беспрецедентную депортацию сотрудников нашего внешнеполитического ведомства. Напомним, в понедельник 28 стран (включая США, Украину и большинство членов ЕС) выслали 152 российских дипломата. Формальным поводом стало загадочное отравление английского шпиона Сергея Скрипа в городе Солсбери 4 марта сего года. Скотленд-ярд до сих ведёт следствие, но официальный Лондон немедленно обвинил в «химатаке» Москву.

И потребовал от «коллективного Запада» изгнать российских дипломатов. В новом витке русофобской истерии больше всего отличились Штаты, где ещё и закрыли наше консульство в Сиэтле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже пообещал «ответить на хамство». Сразу появились предположения, что ответ будет зеркальным. Грубо говоря, американцы закрывают наше консульство, а мы — их (например, в Екатеринбурге или Владивостоке). Но официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов внесла интригу:

— Ответные меры будут не зеркальные, а адекватные. Они сейчас прорабатываются и будут оглашены в ближайшее время. Поймите, не все сюрпризы сразу, — пообещала Захарова.

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