2018-03-29T18:26:57+03:00
Экономика

В России потребление сладкого достигло рекордных цифр

По подсчетам специалистов, на человека приходится 24,5 кг кондитерских изделий в год
Алексей КАРЕЛИН
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Самой популярной сладостью оказался шоколадСамой популярной сладостью оказался шоколадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2017 году в России потребление сладкого выросло до 24,5 кг в год на человека. В сравнении с 2016 годом россияне съели кондитерских изделий на 2% больше и потратили на них около 7097 рублей. Подсчеты провел Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Самым популярным видом сладости оказался шоколад и шоколадные изделия. Доля расходов на такие сладости составила 38%, или 5 кг в год на человека. На втором месте по популярности - мучные изделия: вафли, печенье, рулеты и т. п. На них ушло 24% от общей суммы расходов.

По словам специалистов, результаты исследования превзошли прогноз, сделанный в конце предыдущего года. Тогда речь шла о расходах в 6950-7000 рублей в год на человека, пишет ТАСС.

Рост продаж сладостей исследователи связали с новогодними праздниками, небольшим ростом цен (1% за 2017 год) на кондитерские изделия, общим улучшением потребительских настроений. Если в стране не произойдет резких экономических изменений, потребление сладкого в 2018 году может вырасти на 5-7%, считают в ЦИКР.

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