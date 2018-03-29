Похороны Сергея Мавроди организуют его родственники

СЕГОДНЯ 22:02 2018-03-29T22:39:05+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что за телом основателя МММ в морг никто не приходит уже четвертые сутки

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Родственники бизнесмена Сергея Мавроди занялись организацией его похорон. А задержка в решении этого вопроса могла быть связана с несовпадением желаний родственников покойного и возможностей столичных властей по выбору места захоронения.

Ранее в СМИ появилась информация, что за телом основателя МММ в морг никто не приходит уже четвертые сутки. Однако источник в мэрии Москвы сообщил, что родные Мавроди в настоящее время организуют его похороны.

«Они проинформированы, но еще не определились с форматом и местом проведения обряда», — пояснил собеседник, передает ФАН.

До того, как родственники определяться с форматом ритуала и местом, тело Мавроди будет находиться в морге.

Напомним, организатор крупнейшей в России финансовой пирамиды Сергей Мавроди умер в понедельник, 26 марта. Он почувствовал боли в сердце, находясь на автобусной остановке в Москве. Скорую помощь ему вызвал случайный прохожий, но медики не смогли помочь.