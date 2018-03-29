2018-03-29T22:39:05+03:00
Общество

Похороны Сергея Мавроди организуют его родственники

Ранее в СМИ появилась информация, что за телом основателя МММ в морг никто не приходит уже четвертые сутки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сергей МавродиСергей МавродиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Родственники бизнесмена Сергея Мавроди занялись организацией его похорон. А задержка в решении этого вопроса могла быть связана с несовпадением желаний родственников покойного и возможностей столичных властей по выбору места захоронения.

Ранее в СМИ появилась информация, что за телом основателя МММ в морг никто не приходит уже четвертые сутки. Однако источник в мэрии Москвы сообщил, что родные Мавроди в настоящее время организуют его похороны.

«Они проинформированы, но еще не определились с форматом и местом проведения обряда», — пояснил собеседник, передает ФАН.

До того, как родственники определяться с форматом ритуала и местом, тело Мавроди будет находиться в морге.

Напомним, организатор крупнейшей в России финансовой пирамиды Сергей Мавроди умер в понедельник, 26 марта. Он почувствовал боли в сердце, находясь на автобусной остановке в Москве. Скорую помощь ему вызвал случайный прохожий, но медики не смогли помочь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
Из сетки телевещания в Вашингтоне исключили телеканал RT
Лавров: Москва предложила провести внеочередную сессию ОЗХО из-за «дела Скрипаля»
Володин: распространение фейков в РФ может быть технологией по реализации цветных революций
Российские военные успешно запустили ракету со спутником с космодрома Плесецк
Шойгу: в ближайшее время начнем возвращать беженцев в Восточную Гуту
Картину Ван Гога выставили на аукцион впервые за 20 лет
ФАС не видит признаков дефицита на российском рынке бензина
В американской администрации назвали высылаемых российских дипломатов «шпионами»
Два израильских истребителя провели разведоперацию в воздушном пространстве Иране
"Нафтогаз" уже в апреле может начать взыскание долга с "Газпрома"
Апелляционный суд Киева оставил Савченко под арестом
СМИ: Саркози снова предстанет перед судом по другому делу о коррупции
Песков: предложение Австрии о посредничестве между РФ и Западом может быть востребовано
"Президент Путинов" станет героем японских комиксов
В московском ТЦ «Мега Белая дача» закрыли три кинозала
Поклонская уверена, что осужденные активисты «Христианского государства» не имеют отношения к православию
Штаб ликвидации ЧС назвал место начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»‍