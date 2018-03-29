Из сетки телевещания в Вашингтоне исключили телеканал RT
Из сетки вещания в Вашингтоне компания-провайдер исключила российский телеканал RT. По словам главного редактора Маргариты Симоньян, это произошло "из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США".
Она подчеркнула, что телеканал продолжит вещание в столице США на других платформах.
"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — добавила Симоньян, передает РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вещание RT в Вашингтоне прекратится в ночь на 1 апреля.
На прошлой неделе сообщалось, что американский конгресс расматривает новые законопроекты для ограничения работы иностранных СМИ. Так, предлагается обязать СМИ отчитываться перед властями раз в полгода, а каждый час транслировать в эфире объявление о финансировании из-за границы. Ранее власти США обязали телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.