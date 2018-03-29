2018-03-29T22:54:51+03:00
В мире

Из сетки телевещания в Вашингтоне исключили телеканал RT

По словам главного редактора Маргариты Симоньян, это произошло из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США
Екатерина БОЛГОВА
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RT отключат в Вашингтоне в ночь на 1 апреля. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб ДжавахадзеRT отключат в Вашингтоне в ночь на 1 апреля. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
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Из сетки вещания в Вашингтоне компания-провайдер исключила российский телеканал RT. По словам главного редактора Маргариты Симоньян, это произошло "из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США".

Она подчеркнула, что телеканал продолжит вещание в столице США на других платформах.

"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — добавила Симоньян, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вещание RT в Вашингтоне прекратится в ночь на 1 апреля.

На прошлой неделе сообщалось, что американский конгресс расматривает новые законопроекты для ограничения работы иностранных СМИ. Так, предлагается обязать СМИ отчитываться перед властями раз в полгода, а каждый час транслировать в эфире объявление о финансировании из-за границы. Ранее власти США обязали телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

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