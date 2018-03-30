Госдеп: Вашингтон не видит оправдания высылке дипломатов США из России

СЕГОДНЯ 00:04 2018-03-30T00:07:46+03:00

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Нет никакого оправдания высылке американских дипломатов из России. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она подчеркнула, что Вашингтон в своих решениях в отношении российских дипломатов руководствовался «исключительно атакой на Великобританию».

«Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь», - сказала представитель Госдепа.

Науэрт отметила, что США после изучения возможных дальнейших мер против РФ «отреагируют соответствующим образом» на высылку своих дипломатов из России, передает ТАСС.

«Я не буду прогнозировать ничего, что может произойти, но у нас, конечно, есть возможность сделать это», - отметила дипломат, говоря об ответных мерах Вашингтона.

По ее словам, в обсуждении ответных мер в отношении РФ будут принимать участие президент США Дональд Трамп, заместитель госсекретаря Джон Салливан и министр обороны Джеймс Мэттис.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах в отношении США, высылающих 60 российских дипломатов и закрывающих наше генкосульство в Сиэтле. Из России вышлют аналогичное число америкаснких дипломатов и закроют консульство в Санкт-Петербурге.