Истребители ПВО РФ шесть раз вылетали на перехват иностранных самолетов

СЕГОДНЯ 03:39 2018-03-30T03:39:39+03:00

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За прошедшую неделю российские истребители дежурных сил противовоздушной обороны шесть раз вылетали к границам страны на перехват иностранных самолетов. Об этом сообщает Министерство обороны в своей газете «Красная звезда».

В опубликованной инфографике сказано, что у границ России разведывательные полеты проводили 23 иностранных воздушных судна. Однако ни одно из них не нарушило воздушное пространство РФ.

Кроме того, на прошедшей неделе российские наблюдатели провели одну инспекцию на территории США по договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не проводилось.

Как сообщал сайт kp.ru 16 марта, дежурные истребители Воздушно-космических сил РФ за предшествующую неделю семь раз поднимались в небо для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов, ведущих разведку у российских границ. Всего же вблизи территории нашей страны были замечены 22 зарубежных летательных аппарата.