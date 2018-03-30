2018-03-30T05:17:01+03:00
Политика

США лишили неприкосновенности резиденцию генконсула РФ в Сиэтле

Российские дипломаты отмечают, что Вашингтон повторяет сценарий с генконсульством в Сан-Франциско
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание Генерального консульства РФ в СиэтлеЗдание Генерального консульства РФ в СиэтлеФото: REUTERS
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Здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле лишили дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщил генеральный консул Валерий Тимашов. По его словам, власти США направили соответствующую ноту.

«Речь идет о том, что с правовой точки зрения страна пребывания, естественно, дает свое решение на использование того или иного здания в качестве резиденции. Американские власти в официальном порядке нотой отзывают и практически лишают это здание дипломатического иммунитета, неприкосновенности», - пояснил Тимашов.

Генконсул отметил с сожалением, что Вашингтон повторяет сценарий, который имел место полгода назад с генеральным консульством России в Сан-Франциско.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 марта стало известно, что США приняли решение о высылке десятков «российских разведчиков» - так они назвали наших дипломатов. Вашингтон также принято решение о закрытие российского генконсульства в Сиэтле. Так американские власти продемонстрировали свою солидарность с Великобританией по делу Сергея Скрипаля, в отравлении которого обвиняют Россию.

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