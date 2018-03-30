Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ "Зимняя вишня"

СЕГОДНЯ 07:14 2018-03-30T07:20:50+03:00

Юлия Богданова неоднократно получала жалобы о недостатках противопожарной системы, но не реагировала на них

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В пятницу, 30 марта, по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" была задержана генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината" Юлия Богданова. Именно ее компания была собственником здания ТЦ, в котором случилась страшная трагедия, повлекшая гибель 64 человек.

Так, по данным следствия, гендиректор, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала жалобы от своих подчиненных на недостатки в данной системе, однако не предпринимала никаких мер к их устранению. Вся деятельность Богдановой ограничивалась лишь сдачей в аренду торговых площадей.

"Следователями проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении на сайте СК России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что директор комбината Богданова пыталась влиять на сотрудников ТЦ, чтобы те давали показания против совладелицы ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок. Таким образом предпринимательница пыталась переложить всю вину на другого человека.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре произошел пожар. Жертвами трагедии стали 23 взрослых человека и 41 ребенок. В день трагедии все эвакуационные выходы оказались заблокированы, сигнализация не сработала. Многие люди оказались заперты в огненной ловушке.

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