В Таиланде заживо сгорели 20 пассажиров автобуса

СЕГОДНЯ 08:51 2018-03-30T08:51:15+03:00

Огонь вспыхнул в середине салона и стремительно перекинулся на заднюю его часть

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В Таиланде в результате пожара в автобусе погибли 20 человек. Все жертвы инцидента были мигрантами из Мьянмы, которые направлялись в один из промышленных районов провинции Патхум Тхани на работу.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 30 марта, примерно в 00.00 часов по местному времени. В районе провинции Так автобус с 47 легально въехавшими в Таиланд мигрантами неожиданно загорелся изнутри прямо во время движения.

По словам выживших, пламя вспыхнуло в середине салона и моментально перекинулось на заднюю часть транспортного средства. Водитель сразу же остановился автобус, в результате чего он сам, его жена, сменный водитель и еще 24 пассажира смогли покинуть огненную ловушку.

Прибывшие на место инцидента пожарные быстро потушили возгорание, но спасти людей, находившихся в задней части транспортного средства, не удалось. Огонь перекрыл им выход из автобуса, в результате чего несколько десятков человек сгорели заживо, передает газета Nation.

Напомним, что подобная трагедия произошла в январе в Казахстане. Автобус с мигрантами из Узбекистана направлялся в Казань, однако неожиданно загорелся прямо во время движения. Выжить в пожаре удалось лишь пятерым, 56 человек погибли, передает сайт kp.ru.