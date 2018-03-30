Девять человек пострадали при падении воздушного шара в Австралии

СЕГОДНЯ 09:06 2018-03-30T09:06:29+03:00

В момент инцидента в корзине воздушного шара находились около 20 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Воздушный шар потерпел крушение в районе долины Хантер (Охотничья долина) в Австралии. В результате происшествия травмы получили девять человек.

Уточняется, что инцидент произошел в небольшом городке Поколбин севернее Сиднея. Именно здесь проводится ежегодный фестиваль воздушных шаров.

По данным телеканала ABC, заходя на посадку, аэростат компании Balloon Safaris задел высокое дерево, после чего рухнул на землю. В этот момент в корзине находились около 20 человек, девять из них были доставлены в больницу.

У семерых пострадавших диагностированы переломы, двое получил серьезные травмы позвоночника. По словам медиков, жизням всех девяти человек ничего не угрожает.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале января воздушный шар с туристами рухнул также в Египте. Тогда жертвой крушения стал один американец, еще семь человек получили травмы.