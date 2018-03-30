2018-03-30T10:19:26+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали полеты иностранных разведчиков у границ России

Количество учений со стороны блока НАТО вблизи РФ значительно увеличилось
Алексей КАРЕЛИН
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У границ РФ активизировалась разведывательная деятельность НАТОУ границ РФ активизировалась разведывательная деятельность НАТОФото: REUTERS
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Полеты иностранных разведчиков у границ России имеют провокативный характер и связаны с растущим напряжением, которое намеренно создают США и отдельные страны блока НАТО. Однако Россия не намерена играть по правилам НАТО. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил.

«Уже сегодня США открыли свое лицо и прямо заявляют, что будут делать все возможное для того, чтобы руководство страны, наш народ изменил действующий курс, чтобы мы играли по их правилам. Это, конечно, недопустимо. Мы не будем играть по их правилам», - рассказал Швыткин ФАН.

Парламентарий считает, что НАТО провоцирует Россию на обострение отношений, но руководство страны сохраняет хладнокровие. Полеты разведчиков отслеживаются, на угрозы извне реагируют по регламенту. Сосредоточение военных сил РФ у границ не нарушает международные нормы права, говорит Швыткин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за минувшую неделю российские истребители шесть раз вылетали на перехват разведывательных самолетов НАТО, совершавших полеты у границ России. Всего зафиксировали 23 самолета-разведчика.

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