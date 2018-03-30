2018-03-30T10:35:58+03:00
Политика

Гуманитарные паузы в Восточной Гуте продлили

С начала проведения акции из района вывезли больше 135 тысяч человек
Алексей КАРЕЛИН
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29 марта из Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезли на 129 автобусах 7 003 боевика и членов их семей.29 марта из Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезли на 129 автобусах 7 003 боевика и членов их семей.Фото: REUTERS
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В Восточной Гуте в Сирии продлены гуманитарные паузы для эвакуации оставшейся части боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» в зону деэскалации Идлиб. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как сообщают в Минобороне, 29 марта из Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезли на 129 автобусах 7 003 боевика и членов их семей. 28 марта Арбил покинули покинули 5290 боевиков и членов их семей, передает сайт kp.ru. С 24 марта почти 25 тысяч человек, а с начала проведения гуманитарных пауз - больше 135 тысяч человек.

Гуманитарный коридор действует по поручению президента РФ Владимира Путина ежедневно с 27 февраля в течение пяти часов: с 9:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск). Безопасность эвакуируемых обеспечивается российской и сирийской полицией.

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