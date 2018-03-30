2018-03-30T16:41:05+03:00
Общество

Адвокат: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков «МММ»

По некоторым данным, похороны основателя финансовой пирамиды состоятся 31 марта
Дарья ИВАШКИНА
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Создатель «МММ» Сергей МавродиСоздатель «МММ» Сергей МавродиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокат основателя финансовой пирамиды «МММ» Александр Молохов рассказал, когда и за чей счет похоронят Сергея Мавроди. По его сведения, похороны состоятся в субботу, 31 марта. Как заметил юрист, экс-супруга его клиента в пятницу забрала тело своего бывшего мужа из морга, а деньги на траурный обряд собрали участники созданной покойным финансовой пирамиды.

«Сегодня его тело забрала из морга бывшая супруга. Но фактически на похороны собрали деньги вкладчики "МММ"», - сказал Молохов. При этом защитник не уточнил о какой сумме идет речь, однако, по его словам, денег на «вполне достойные» похороны хватит. «Похороны пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно», - цитирует адвоката «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, создатель «МММ» скончался в Москве 26 марта. В тот день он был обнаружен без сознания на одной из троллейбусных остановок, расположенный неподалеку от Савеловского вокзала, после чего его доставили в больницу, однако спасти не смогли. По некоторым данным, Сергей Мавроди умер от сердечного приступа.

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