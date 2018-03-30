«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора из «Простоквашина»

СЕГОДНЯ 16:57 2018-03-30T16:57:19+03:00

Папу девочки зовут Дмитрий, а его дочь — Вера Павловна [видео]

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Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев признал серьезную ошибку в продолжении советского мультфильма «Простоквашино». В нем младшую сестру Дяди Федора зовут Верой Павловной, хотя имя отца ребят — Дмитрий.

«Это баг. Исправлять не планируем», - пояснил Машковец радио «Говорит Москва».

Наказания за ошибку никто не понесет, по словам главы «Союзмультфильма».

Ранее озадаченные интернет-пользователи строили разные догадки, почему дочь Димы имеет отчество Павловна. Одной из версий была отсылка к Вере Павловне Розальской из романа Чернышевского «Что делать?» Машковец заверил, что Чернышевский здесь нипричем, просто у Веры особенный характер. «Ее нельзя назвать просто Верой», - говорит Машковец.

Новую серию «Простоквашина» россияне смогут увидеть 3 апреля. Изначально премьеру запланировали на 1 апреля, но перенесли из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.