2018-03-04T05:31:30+03:00
Звезды

Новая серия «Простоквашино» выйдет первого апреля

На данный момент в работе находятся пять серий мультфильма
Юлия ДИВЕЕВА
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Долгожданное продолжение "Простоквашино" выйдет менее чем через месяц. Фото: "Союзмульфильм"Долгожданное продолжение "Простоквашино" выйдет менее чем через месяц. Фото: "Союзмульфильм"
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Новая серия мультфильма «Простоквашино» будет выложена в интернет первого апреля. Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

По его словам, мультфильм будет размещен на канале компании в YouTube. Всего до 2020 года студия запланировала выпуск 30 новых серий о приключениях мальчика Дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика.

Как рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, на данный момент в работе находятся пять серий. Новые серии будут выходить раз в 4-5 недель, а в конце все выпущенные 8-10 серий можно будет увидеть на телеканалах, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в современном продолжении истории Матроскин будет говорить голосом Михаила Ефремова, Шарик - Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучил Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меншова.

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