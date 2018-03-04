Новая серия «Простоквашино» выйдет первого апреля
Новая серия мультфильма «Простоквашино» будет выложена в интернет первого апреля. Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
По его словам, мультфильм будет размещен на канале компании в YouTube. Всего до 2020 года студия запланировала выпуск 30 новых серий о приключениях мальчика Дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика.
Как рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, на данный момент в работе находятся пять серий. Новые серии будут выходить раз в 4-5 недель, а в конце все выпущенные 8-10 серий можно будет увидеть на телеканалах, передает Интерфакс.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в современном продолжении истории Матроскин будет говорить голосом Михаила Ефремова, Шарик - Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучил Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меншова.