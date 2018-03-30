2018-03-30T17:16:35+03:00
В мире

Посольство РФ в Чехии отреагировало на весть об экстрадиции Никулина в США

Российских дипломатов о решении не уведомили, как и адвоката высылаемого
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из репортажа о Никулине телеканала НТВФото: кадр из репортажа о Никулине телеканала НТВ
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Правительство Чехии не уведомили российских дипломатов об экстрадиции гражданина РФ Евгения Никулина в США. В посольстве России заявили о глубоком разочаровании действиями чешских властей.

«Если подтвердится информация, что правительство Чехии действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств этого дела», - сказали в посольстве РФ ТАСС.

Ране адвокат Никулина Мартин Садилек сообщил, что так же не был извещен о решении в отношении его подзащитного, в том числе и месте, куда намерены доставить Никулина.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 30 марта Минюст Чехии официально заявил, что высылает Никулина в Штаты, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей.

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