2018-03-30T17:59:39+03:00
Общество

Минздрав планирует повысить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году повысить показатель до 80 лет
Алексей КАРЕЛИН
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Скворцова: в РФ большой разброс по продолжительности жизниСкворцова: в РФ большой разброс по продолжительности жизниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главная задача Минздрава на ближайшее время - повысить продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Перед нами стоит задача к 2024 году достичь продолжительности жизни в 76 лет, а к 2030 году - войти в группу стран 80+», - сказала министр на заседании коллегии Минздрава.

По словам Скворцовой, в России большой разброс по продолжительности жизни. В Ингушетии и Москве население живет в среднем 80 лет, а в более чем 20 регионах - 70 лет, есть и субъекты с показателем в 64 года. В целом по стране продолжительность жизни составляет 72,7 года, говорит Скворцова.

1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к концу 2020-х годов довести показатель до уровня стран-лидеров ЕС - как минимум до 80 лет.

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