МИД РФ возмутился попытками спецслужб США контактировать с высылаемыми дипломатами

СЕГОДНЯ 18:44 2018-03-30T18:44:01+03:00

В Москве пообещали тщательно фиксировать все случаи провокаций против сотрудников российских дипучреждений

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В пятницу, 30 марта, в МИД РФ заявили, что в настоящее время спецслужбы США активно пытаются вступить в контакт с российскими дипломатами, безосновательно высылаемыми из Соединенных Штатов. Как выяснилось, Вашингтон хочет воспользоваться непростым для наших дипсотрудников моментом, предлагая им «помощь» в обмен на «негласные отношения на взаимовыгодной основе».

«В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также там отмечается, что такое поведение американских специальных служб выглядит «цинично и отвратительно». Кроме того, в нашем министерстве иностранных дел предположили, что в Вашингтоне «совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий».

При этом в МИД РФ пообещали тщательно фиксировать все случаи провокаций против сотрудников российских учреждений в США и делать выводы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта Соединенные Штаты объявили о массовой высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.