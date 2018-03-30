Порошенко отчитался о доходах за 2017 год

СЕГОДНЯ 21:32 2018-03-30T21:33:25+03:00

Как выяснилось, украинскому лидеру в прошлом году удалось заработать $615 тысяч

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В пятницу, 30 марта, президент Украины Петр Порошенко опубликовал электронную декларацию о доходах за 2017 год‍.

Так, в прошлом году доходы главы незалежной выросли на 115 тысяч долларов: политик заработал 615 тысяч долларов, из которых 12,5 тысячи - официальная заработная плата украинского лидера, а все остальное - проценты от депозитов. Причем, как отметили в администрации президента незалежной, всю свою зарплату Порошенко потратил на благотворительность.

Что касается активов в виде ценных бумаг, а также движимого и недвижимого имущества, то их перечень, как заверили в Киеве, за год не изменился. Как и в 2016 году в настоящее время украинский лидер владеет домами и квартирами в Киеве, Одессе и Виннице, а также коллекцией произведений искусства, в которую входят более 65 полотен мастеров XIX и XX веков, 15 «работ старых мастеров», четыре картины импрессионистов и шесть скульптур.

Кстати, в заявлении на официальном сайте главы незалежной подчеркивается, что в опубликованной декларации указаны все средства, которые Порошенко потратил на свой зимний отдых.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе стало известно, что Петр Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивах - одном из самых дорогих пляжных курортов мира.