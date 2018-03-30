Захарова назвала провокацией досмотр российского самолета в Лондоне

СЕГОДНЯ 21:45 2018-03-30T21:45:15+03:00

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В МИД РФ прокомментировали досмотр британской полицией российского самолета в аэропорту Лондона. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова, Москва расценивает действия правоохранителей Соединенного Королевства как очередную провокацию.

«Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». При этом она уточнила, что британские власти заявили о необходимости проведения некого осмотра воздушного судна, однако причины и цели осмотра объяснить отказались.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 30 марта, появилась информация о беспричинном досмотре российского самолета А321 в аэропорту Лондона. Отмечалось, что после того как воздушное судно, прилетевшее из Москвы, покинули все пассажиры, на его борт поднялись британские полицейские и потребовали от экипажа покинуть лайнер.