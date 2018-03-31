2018-03-31T00:20:33+03:00
В мире

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Число погибших в результате столкновений в анклаве палестинцев возросло до 15
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В столкновениях на границе сектора Газа погибли 15 палестинцевВ столкновениях на границе сектора Газа погибли 15 палестинцевФото: REUTERS
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В ответ на обстрел с территории сектора Газа израильские военные задействовали танки и авиацию, нанеся удары по объектам движения ХАМАС в анклаве. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

В сообщении отмечается, что в пятницу вечером, 30 марта, два палестинца подошли к разделительному забору и стали стрелять в направлении военнослужащих, те немедленно ответили огнем по стрелявшим. Однако, как утверждает пресс-служба, никого не убили.

«Военнослужащие ответили огнём в соответствии с установленной процедурой по тем, кто стрелял. Кроме этого, был открыт огонь из танков и нанесены удары самолётом ВВС Израиля по трём расположенным неподалёку объектам террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении.

Между тем, межарабский телеканал Al Jazeera передает, что жертвами столкновений на границе еврейского государства с сектором Газа стали 15 палестинцев, число пострадавших превысило 1,4 тысячи человек. По его данным, чтобы не позволить митингующим пройти через пограничные укрепления, израильские военные применяли боевое оружие и слезоточивый газ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, беспорядки на границе 30 марта начались после того, как тысячи палестинцев вышли на митинги, приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли.

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