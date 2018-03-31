2018-03-31T04:12:53+03:00
В мире

Россия готова предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины

Об этом заявил Сафронков на экстренно созванном заседании СБ ООН по ситуации в секторе Газа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Зампостпреда России при ООН Владимир СафронковЗампостпреда России при ООН Владимир СафронковФото: REUTERS
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Россия готова предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины, потому что переговоры между ними совершенно необходимы, заявил на экстренно созванном заседании СБ ООН по ситуации в секторе Газа заместитель российского постпреда при Всемирной организации Владимир Сафронков.

«Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров», - сказал он, подчеркнув необходимость «созыва прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим».

Владимир Сафронков отметил, что урегулирование на Ближнем Востоке «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Арабскую мирную инициативу», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, жертвами столкновений на границе еврейского государства с сектором Газа 30 марта стали 15 палестинцев, число пострадавших превысило 1,4 тысячи человек. Кроме того, Армия обороны Израиля в ответ на обстрел из Газы нанесла удары по объектам движения ХАМАС на территории анклава.

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