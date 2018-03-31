Маргарита Симоньян рассказала, что из сетки вещания в Вашингтоне исключили не только RT

СЕГОДНЯ 05:58 2018-03-31T06:23:42+03:00

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Американская компания-провайдер WNVT исключила из сетки вещания не только российский телеканал Russia Today, но и все иностранные каналы – три китайских, турецкий, южнокорейский, венесуэльский, немецкий, французский и другие.

Об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, отметив, что после того, как о выключении российского телеканала с 1 апреля написал Bloomberg, «это стало большой историей, большим скандалом», и поэтому компания на своем сайте вывесила на сайте объявление, что «выключают не только нас, а вообще все иностранные каналы с апреля».

«Может быть, это действительно так. Но факт в том, что нас-то выключили два месяца назад и прямо нам сказали, почему. Потому что вы иноагенты», - заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Маргарита Симоньян подчеркнула, что кампания по ограничению вещания RT в США началась как раз с момента регистрации в статусе «иностранного агента».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ноябре она рассказала, что выбирая между регистрацией и уголовным делом, телеканал предпочел зарегистрироваться в Соединенных Штатах в качестве инагента, как того требовало министерство юстиции страны. Сразу после этого у журналистов Russia Today отозвали аккредитацию в конгресс США.