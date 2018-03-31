Принц Саудовской Аравии заявил, что Асад останется президентом Сирии

СЕГОДНЯ 08:15 2018-03-31T08:15:41+03:00

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту. Он также выразил надежду на то, что лидер республики не "прогнется" под Тегеран и не станет их "марионеткой".

"Башар остается. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать всё, что они хотят", — сказал бен Сальман в интервью The Times.

Между тем, наследный принц подчеркнул, что американским войскам пока рано покидать территорию Сирии. По его мнению, коалиция во главе США должны задержаться в зоне конфликта на более продолжительный срок.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заговорил о скором сворачивании своих войск в республике. По словам главы государства, это случится, как только американцы будут уверены в полном разгроме террористов.