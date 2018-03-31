2018-03-31T08:59:19+03:00
Происшествия

Более 220 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии МСХА в Москве

Возгорание произошло в мусоропроводе, его площадь составила 1 кв. м
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар удалось быстро ликвидироватьПожар удалось быстро ликвидироватьФото: Кирилл ЧАЩИН
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В субботу, 31 марта, в общежитии Российского государственного аграрного университета -Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева произошел пожар. В результате инцидента из здания были эвакуированы более 220 человек.

"В общежитии, расположенном на Лиственничной аллее, дом 16а, корпус 4, на 22-м этаже произошло загорание в мусоропроводе", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

К настоящему моменту пожар полностью потушен. Его площадь составила всего лишь 1 кв. метр. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля сильный пожар возник также в общежитии на западе Москвы. Возгорание было зафиксировано на одиннадцатом этаже семнадцатиэтажного жилого дома. В результате инцидента пострадал один человек. еще 51-го удалось спасти, в том числе трех детей.

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