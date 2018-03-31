2018-03-31T09:05:12+03:00
Происшествия

В Болгарии тушили пожар в пассажирском поезде «София — Бургас»

Железнодорожники заметили огонь в двух вагонах, когда состав подходил к станции Коньово
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Болгарские пожарные потушили огонь, вспыхнувший в пассажирском поездеБолгарские пожарные потушили огонь, вспыхнувший в пассажирском поездеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в пятницу, 30 марта, в Болгарии произошло ЧП: загорелись два вагона скорого пассажирского поезда, шедшего из столицы страны Софии в город Бургас, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Болгарских железных дорог (БЖД).

По данным агентства «Фокус», возгорание в одном из вагонов «София — Бургас» возникло около 20:00, потом пламя перекинулось на второй вагон. Огонь заметили железнодорожники, когда состав подходил к станции Коньово. Всех пассажиров – около 80 человек – немедленно эвакуировали, вызвали пожарных. К утру пожар потушили, о пострадавших не сообщается. Причины произошедшего выясняет полиция.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 марта в Тернопольской области Украины из-за разобранного железнодорожного полотна сошли с рельсов несколько вагонов пригородного поезда. Пассажиры не пострадали, но восстановить движение на аварийном участке удалось лишь через несколько часов. По версии следствия, рельсы украли, чтобы сдать их в металлолом в соседней Ивано-Франковской области. Возбуждено уголовное дело.

А в Словакии 17 марта пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, травмы получили 18 человек, в том числе ребенок.

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