2018-03-31T10:42:08+03:00
Политика

Состояние Савченко резко ухудшилось в СИЗО

После недели голодания у узницы киевского СИЗО начались спазмы желудка и пошла кровавая рвота
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Надежда Саваченко сразу после своего ареста объявила голодовкуНадежда Саваченко сразу после своего ареста объявила голодовкуФото: REUTERS
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Объявленная внефракционным депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко голодовка, чтобы привлечь дополнительное внимание общественности к своему заточению, может боком выйти прежде всего одиозной узнице киевского СИЗО.

Как рассказала журналистам сестра народного депутата Вера Савченко, здоровье народной избранницы резко ухудшилось за последние несколько дней. Ее организм отказывается голодать, и уже начались серьезные желудочные спазмы.

«Надежда не хочет заострять внимание на этом вопросе, но, когда уже идёт кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело. Ей дают таблетки от желудка (это сказал врач в следственном изоляторе), она пьёт воду и попросила капли для носа», — рассказала журналистам сестра Надежды Савченко.

Девушка добавила, что к Савченко приставлен тюремный медик, который следит за ее здоровьем. Кроме того, в камере ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Надежда Савченко была арестована в конце марта по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной рады Украины. Этому предшествовало снятие с парламентария ее коллегами депутатской неприкосновенности. Сама народный избранник себя виновной не считает, заявляя, что гонения на нее - политический заказ нынешней власти.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если Надежде Савченко вздумается голодать в СИЗО, то ее, в соответствии с регламентом содержания заключенных, будут кормить насильно.

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