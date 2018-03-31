2018-03-31T11:42:58+03:00
Политика

Торгпредство России в Лондоне может быть закрыто по решению Британии

В королевстве заявили, что данное дипучреждение РФ является "логовом шпионов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Совфеде напомнили, что Россия может ввести ответные меры на действия ВеликобританииВ Совфеде напомнили, что Россия может ввести ответные меры на действия ВеликобританииФото: REUTERS
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Власти Великобритании задумались о закрытии торгового представительства России в Лондоне. Такие меры могут быть приняты в ответ на высылку британских дипломатов из РФ, а также требование об уравнивании численности дипмиссий обоих стран.

В Лондоне подчеркнули, что торгпредство России является настоящим "логовом шпионов", и его закрытие вполне возможно на фоне "нагнетания Кремлем словесной войны", передает издание Daily Mail.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на данную новость уже отреагировали в Совете Федерации РФ. Там заявили, что закрытие торгпредства не станет глобальной проблемой для нашей страны, но британцам стоит помнить о возможности введения зеркальных мер.

Напомним, что Лондон уже выслал 23 наших дипломатов. В ответ Москва приняла аналогичные действия. Кроме того, солидарность с Великобританией продемонстрировали многие европейские страны, меры которых были встречены ответными высылками со стороны России.

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