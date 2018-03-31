2018-03-31T13:54:22+03:00
Общество

МВД ходатайствует об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Тверской суд рассмотрит данный вопрос в субботу, 31 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСССовладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Следственный департамент министерства внутренних дел России направил ходатайство о заключении под стражу совладельца компании "Сумма" Зиявудина Магомедова. Такое заявление сделала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Она рассказала, что следствие также просит об аресте брата предпринимателя.

"Сегодня Тверской суд рассмотрит материал в отношении Магомедова о заключении под стражу", - сказала пресс-секретарь.

Между тем, собеседник агентства ТАСС подчеркнул, что процессуальный статус совладельца группы пока неизвестен.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в его компании эту информацию опровергли.

В руководстве подтвердили, что Магомедов действительно разговаривал со следователя, но это была простая беседа, а не допрос. Никаких обысков в "Сумме" также не проводилось.

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