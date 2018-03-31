2018-03-31T14:20:41+03:00
Политика

МИД России осудил применение силы против гражданского населения в секторе Газа

В результате беспорядков на границе с Израилем погибли 17 палестинцев
Дарья ИВАШКИНА
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В МИД России прокомментировали резкое обострение палестино-израильского конфликтаВ МИД России прокомментировали резкое обострение палестино-израильского конфликтаФото: REUTERS
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В МИД России прокомментировали резкое обострение палестино-израильского конфликта. Так, Москва осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа и призвала стороны «воздержаться от шагов, могущих привести к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации».

Также во внешнеполитическом ведомстве нашей страны заявили, что мировому сообществу вновь нужно активизировать свои усилия и возобновить поиск справедливого палестино-израильского урегулирования. «Только в таком случае могут быть реализованы законные национальные устремления палестинцев и обеспечена надежная безопасность Израиля», - говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, в российском дипведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким палестинцев, погибших в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, по последним данным, в результате беспорядков на границе Израиля с сектором Газа погибли 17 палестинцев. Кроме того, еще более 1,3 тысячи человек пострадали. Как сообщал сайт kp.ru, беспорядки начались после того, как тысячи палестинцев вышли на манифестации, приуроченные к отмечаемому 30 марта Дню земли. Во многих районах демонстрации переросли в столкновения с израильскими войсками и полицией.

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