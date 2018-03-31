Двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма» скрываются в ОАЭ

СЕГОДНЯ 18:20 2018-03-31T18:20:11+03:00

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Семь уголовных дел в рамках расследования многомиллиардных хищений в группе «Сумма» объединены в одно. Кроме того, двое фигурантов дела совладельца группы "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова скрываются в Эмиратах и находятся в настоящее время в международном розыске. Об этом сообщил следователь на заседании Тверского суда.

"В рамках дела под стражу заключены два обвиняемых в мошенничестве. Еще двое находятся в розыске и скрываются в Эмиратах", — сказал следователь в суде, отметив, что всего в рамках дела о преступном сообществе объединено 7 уголовных дел.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, прокуратура попросила заключить в СИЗО совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.