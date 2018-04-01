В Венесуэле после гибели 68 человек из-за пожара в тюрьме арестованы пять полицейских

СЕГОДНЯ 08:38 2018-04-01T08:42:05+03:00

Среди жертв – две женщины, которые пришли к своим мужьям-заключенным на свидание [фото]

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В рамках расследования пожара в венесуэльской тюрьме, жертвами которого стали 68 человек, задержаны пятеро сотрудников полиции штата Карабобо, в том числе и заместитель директора пенитенциарного учреждения.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. Как уточняет генпрокурор Венесуэлы, задержанных полицейских подозревают в том, что именно они создали условия, приведшие к трагедии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о пожаре в городе Валенсия, где 28 марта огонь охватил здание тюрьмы. В результате погибли 66 заключенных и две женщины, которые пришли к своим мужьям на свидание.

Жертвами пожара стали 66 заключенных и две женщины, пришедших в тюрьму к мужьям на свиданиеФото: REUTERS

Для выяснения обстоятельств произошедшего и выявления виновных были назначены четыре прокурора. Правительство страны выразило соболезнования родным и близким погибших, пообещав провести тщательное расследование.

Местные СМИ писали, что причиной пожара стал бунт обитателей тюрьмы – мятежи в переполненных острогах Венесуэлы случаются довольно часто.

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