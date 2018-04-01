Роскачество: пятая часть коньяка в РФ является подделкой

СЕГОДНЯ 18:02 2018-04-01T18:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что почти четверть коньяка (21%) на российском рынке является фальсификатом, в котором отсутствует виноградный спирт.

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками», - сказал Протасов в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, проверка коньяка на полках наших магазинов началась в феврале по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина. Тогда эксперты взяли бутылки 50 торговых марок, стоимость которых колеблется от 372 до 10 тысяч рублей, и отправили их на исследование в лабораторию.

Кстати, ранее в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя заверили «КП» в том, что коньяк, сделанный не из винограда, здоровью не угрожает, более того, поддельный коньяк на вкус сложно отличить от настоящего.