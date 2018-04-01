Эрдоган назвал Нетаньяху «террористом»

СЕГОДНЯ 20:57 2018-04-01T20:57:20+03:00

Так турецкий лидер отреагировал на гибель людей в результате столкновений на границе сектора Газа и Израиля

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‍В воскресенье, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал столкновения на границе сектора Газа и Израиля, в результате которых, по последним данным, погибли 17 палестинцев.

Так, глава республики назвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «оккупантом» и «террористом». «Слышишь, Нетаньяху! Ты оккупант. И ты ведешь себя как оккупант на этих землях. Одновременно ты являешься террористом», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Также турецкий лидер осудил главу правительства еврейского государства за то, что тот ранее обвинил военных его страны в преступлениях против мирных жителей в сирийском Африне. В частности, Эрдоган назвал эти заявления израильского премьера «странными и абсурдными».

«Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время как Турция борется с террористическими группировками, Израиль осуществляет политику террора, а не борьбу с преступностью», - подчеркнул политик.

Напомним, по последним данным, в результате беспорядков на границе Израиля с сектором Газа погибли 17 палестинцев. Кроме того, еще более 1,3 тысячи человек пострадали. Как сообщал сайт kp.ru, беспорядки начались после того, как тысячи палестинцев вышли на манифестации, приуроченные к отмечаемому 30 марта Дню земли.