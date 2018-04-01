2018-04-01T23:06:59+03:00
Политика

Боевики «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту и сдать карты минных полей

‍Также экстремисты должны будут добровольно разминировать здания и расчистить баррикады
Дарья ИВАШКИНА
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Боевики «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту и сдать карты минных полейБоевики «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту и сдать карты минных полейФото: REUTERS
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В воскресенье, 1 августа, стало известно о предварительной договоренности, достигнутой с боевиками террористической группировки «Джейш аль-Ислам», которые до сих пор находятся на территории Восточной Гуты. О ней сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

По словам генерал-майора, российские военные договорились с экстремистами о том, те смогут покинуть Восточную Гуту, выполнив ряд условий. В частности, при выходе из населенного пункта Дума террористы должны сдать карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта, передает ТАСС.

Также Евтушенко уточнил, что в ходе переговоров российские силовики указывают лидерам «Джейш аль-Ислам» на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей в качестве живого щита.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Центре примирения враждующих сторон заявили о завершении операции по выводу из Восточной Гуты боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман».

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