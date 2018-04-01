Минобороны РФ: Операция по выводу боевиков «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты завершена

СЕГОДНЯ 14:04 2018-04-01T14:04:03+03:00

Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька вышли 41126 боевиков и членов их семей

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Операция по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты успешно завершена. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман», - говорится в сообщении центра.

Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька вышли 41126 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в зону деэскалации «Идлиб» в сопровождении сирийской службы безопасности и бригад скорой помощи Арабского Красного полумесяца. Отмечается, что в ходе операции были освобождены 34 заложника.

Кроме того, мирные жители продолжают покидать город Думу по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Всего с начала действия гуманитарных пауз из районов боевых действий в Восточной Гуте вышли 153 тысячи беженцев.

По словам главы Центра по примирению генерал-майора Юрия Евтушенко, в настоящее время продолжаются усилия по принуждению «оставшейся в радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению».

Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Минобороны РФ и сирийские власти организовали ежедневное пятичасовое перемирие и коридоры для выхода мирных жителей из зоны боевых действий в Восточной Гуте. Первоначально боевики всячески препятствовали проходу беженцев, фактически удерживая местное населения в заложниках.

Однако по мере продвижения сирийской армии, все больше мирных жителей смогли эвакуироваться из Восточной Гуты или вернуться в освобожденные районы анклава.