2018-04-02T01:32:10+03:00
В мире

Неизвестный счастливчик в США выиграл в лотерее Mega Millions $521 млн

Билет, превративший своего обладателя в миллионера, был продан на автозаправке в штате Нью-Джерси
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Житель Нью-Джерси выиграл в лотерее Mega Millions $521 млнЖитель Нью-Джерси выиграл в лотерее Mega Millions $521 млнФото: REUTERS
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Кому-то из жителей американского штата Нью-Джерси невероятно повезло: он выиграл в лотерее Mega Millions 521 миллион долларов и в один момент превратился в богача. Имя счастливчика, сорвавшего джек-пот, пока неизвестно.

На официальной странице розыгрыша в Twitter говорится, что счастливый квиток был продан на одной из автозаправок «Лукойл» в городе Ривердейл, графство Моррис. Это четвертый по величине джек-пот за всю историю Mega Millions.

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