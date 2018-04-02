2018-04-02T06:53:29+03:00
Политика

Очередное испытание новой российской противоракеты прошло успешно

Запуск прошел на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане модернизированная ракета системы ПРО точно поразила учебную цель [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первое испытание ракеты министерство обороны провело в ноябре 2017 годаПервое испытание ракеты министерство обороны провело в ноябре 2017 года
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Третье по счету испытание модернизированной ракеты системы ПРО, проведенное российскими военными на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, прошло успешно.

После запуска заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Приходько заявил, что новая противоракета системы ПРО «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время». Об этом сообщает официальный печатный орган министерства обороны «Красная звезда».

В сообщении газеты отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС, она предназначена для защиты Москвы «от ударов средств воздушно-космического нападения», а также для «предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства».

Российское оборонное ведомство на своем YouTube-канале опубликовало видеозапись запуска.

Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО.Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане

Как ранее писал сайт kp.ru, оба предыдущих испытания новой противоракеты тоже прошли успешно. Первое было проведено в ноябре прошлого года. Второй тестовый запуск российские военные провели совсем недавно, в феврале, и ракета снова точно поразила цель.

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