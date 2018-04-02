"Вы не поверите": Илон Маск сообщил о банкротстве компании Tesla‍

СЕГОДНЯ 07:50 2018-04-02T07:50:52+03:00

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Изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о банкротстве своей компании Tesla. Такое шутливое сообщение появилось в социальных сетях инженера в воскресенье, 1 апреля.

"Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем о том, что Tesla полностью и окончательно обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы не поверите", - говорится в посте Маска в Twitter.

"С новым месяцем", - завершил свое обращение инженерФото: Twitter.com

Следом идет уже другое сообщение, которое гласит о том, что главу компании-автопроизводителя обнаружили в бессознательном состоянии у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакиллы". Здесь же прикреплена фотография, на которой Маск запечатлен возле машины с картонкой с надписью "банкрот".

"Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках", - говорится в подписи к твитту.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля Tesla отчиталась о самом крупном квартальном убытке в своей истории. Так, за год потери выросли с $121 млн до $675 млн. Маск тогда завил, что его компания достигла "наиболее глубокого уровня ада".